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Общество

Ощутимое землетрясение произошло у побережья Камчатки

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
Shutterstock

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщил региональный филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.

Природный катаклизм зафиксировали в акватории Тихого океана. В заявлении утверждается, что очаг залегал на глубине 63,7 км.

«Расстояние от ПК (Петропавловска-Камчатского. — «Газета.Ru»): 521 [км]», — говорится в публикации.

Подземные толчки силой до трех баллов могли ощутить жители села Никольское. Землетрясение произошло в 116 км от данного населенного пункта. К текущему моменту информация о пострадавших и каких-либо разрушениях не поступала. Власти не предупреждали об угрозе образования цунами.

В конце июля 2025 года в акватории Тихого океана возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой до 8,7. Оно стало самым сильным с 1952 года. В регионе зарегистрировали десятки афтершоков, в Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада. Также последствия выявили на Сахалине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РАН рассказали о повышенном сейсмическом уровне на Камчатке.

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