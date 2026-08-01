Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Артемьев и Корсаков завершили работу в отряде космонавтов

Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд «Роскосмоса»
Vladimir Baranov/Global Look Press

Олег Артемьев и Сергей Корсаков официально покинули отряд космонавтов «Роскосмоса». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Уточняется, что Артемьев, совершивший три полета и восемь выходов в открытый космос, завершил работу 24 июля. Корсаков, который летал в космос один раз, ушел 31 июля. Руководство Центра подготовки космонавтов поблагодарило их за многолетнюю работу и вклад в пилотируемую космонавтику.

Олег Артемьев — 118-й космонавт России и Герой России. В отряд он попал в 2003 году, получил квалификацию «космонавт-испытатель». За карьеру он трижды летал в космос — в 2014, 2018 и 2022 годах — и восемь раз выходил в открытый космос, проведя там более 53 часов. Теперь, по данным «Роскосмоса», он планирует заниматься общественной и политической деятельностью. Артемьев является депутатом Мосгордумы и президентом Ассоциации музеев космонавтики.

Сергей Корсаков — 127-й космонавт России, также Герой России. Отмечается, что в отряд он был зачислен в 2012 году и совершил один полет в 2022 году продолжительностью 195 суток.

Ранее летчик-космонавт объяснил запрет татуировок для космонавтов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоп-кран для ИИ, воры Telegram-аккаунтов и уничтожение книг во имя прогресса. Главное из мира будущего за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!