Артемьев и Корсаков завершили работу в отряде космонавтов

Олег Артемьев и Сергей Корсаков официально покинули отряд космонавтов «Роскосмоса». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Уточняется, что Артемьев, совершивший три полета и восемь выходов в открытый космос, завершил работу 24 июля. Корсаков, который летал в космос один раз, ушел 31 июля. Руководство Центра подготовки космонавтов поблагодарило их за многолетнюю работу и вклад в пилотируемую космонавтику.

Олег Артемьев — 118-й космонавт России и Герой России. В отряд он попал в 2003 году, получил квалификацию «космонавт-испытатель». За карьеру он трижды летал в космос — в 2014, 2018 и 2022 годах — и восемь раз выходил в открытый космос, проведя там более 53 часов. Теперь, по данным «Роскосмоса», он планирует заниматься общественной и политической деятельностью. Артемьев является депутатом Мосгордумы и президентом Ассоциации музеев космонавтики.

Сергей Корсаков — 127-й космонавт России, также Герой России. Отмечается, что в отряд он был зачислен в 2012 году и совершил один полет в 2022 году продолжительностью 195 суток.

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