В России утвердили список приложений для предустановки в 2027 году

Правительство РФ утвердило перечень программ, которые в 2027 году должны быть предварительно установлены на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ предписывает устанавливать на технически сложные товары приложения, странами происхождения которых являются Россия или другие государства — члены Евразийского экономического союза. В перечень вошли 40 программ, большинство из которых уже присутствуют в действующем списке на 2026 год. Среди них — магазин приложений RuStore, портал «Госуслуги», соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», платформа «Дзен», сервисы «Яндекса», мессенджер «Макс» и другие.

Кроме того, правительство утвердило «Яндекс» в качестве поисковой системы, которая будет использоваться на устройствах без дополнительных настроек.

До этого IT-специалист Артем Лопатин рассказывал, что самый простой и безопасный способ установить удаленные из Google Play и App Store приложения на новое устройство — скачать их через магазин RuStore, однако этот вариант подходит только для устройств на Android. Также, по его словам, можно установить APK-файл напрямую с официального сайта сервиса.

При этом он предупредил, что приложения, установленные вручную через APK, не обновляются автоматически, поэтому необходимо периодически заходить на сайт и скачивать свежую версию. Ключевое правило безопасности — скачивать файлы только с официального сайта организации.

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