Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В России утвердили список приложений для предустановки в 2027 году

Правительство РФ утвердило список обязательных приложений для предустановки
Владимир Астапкович/РИА Новости

Правительство РФ утвердило перечень программ, которые в 2027 году должны быть предварительно установлены на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ предписывает устанавливать на технически сложные товары приложения, странами происхождения которых являются Россия или другие государства — члены Евразийского экономического союза. В перечень вошли 40 программ, большинство из которых уже присутствуют в действующем списке на 2026 год. Среди них — магазин приложений RuStore, портал «Госуслуги», соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», платформа «Дзен», сервисы «Яндекса», мессенджер «Макс» и другие.

Кроме того, правительство утвердило «Яндекс» в качестве поисковой системы, которая будет использоваться на устройствах без дополнительных настроек.

До этого IT-специалист Артем Лопатин рассказывал, что самый простой и безопасный способ установить удаленные из Google Play и App Store приложения на новое устройство — скачать их через магазин RuStore, однако этот вариант подходит только для устройств на Android. Также, по его словам, можно установить APK-файл напрямую с официального сайта сервиса.

При этом он предупредил, что приложения, установленные вручную через APK, не обновляются автоматически, поэтому необходимо периодически заходить на сайт и скачивать свежую версию. Ключевое правило безопасности — скачивать файлы только с официального сайта организации.

Ранее стало известно, что мониторы LG могут автоматически загружать рекламное ПО на компьютеры.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоп-кран для ИИ, воры Telegram-аккаунтов и уничтожение книг во имя прогресса. Главное из мира будущего за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!