Россиянам объяснили, где скачать удаленные с Google Play и App Store приложения

Самый простой и безопасный путь поставить удаленные из Google Play и App Store приложения на новое устройство — скачать их через магазин RuStore, однако этот вариант подходит только для устройств на Android, сообщил в беседе с РИАМО IT-специалист Артем Лопатин. Также, по его словам, можно установить APK-файл напрямую.

«Практически каждый российский сервис выкладывает установочный файл своего приложения на собственном официальном сайте. Заходите на сайт необходимого сервиса именно из браузера, находите раздел «загрузки», скачиваете APK и устанавливаете. Ключевое правило безопасности: скачивайте файлы только с официального сайта организации», — пояснил эксперт.

При этом он обратил внимание, что приложения, поставленные вручную через APK, сами не обновляются, поэтому необходимо периодически заходить на сайт и скачивать свежую версию.

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