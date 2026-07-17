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Общество

Россиянам объяснили, где скачать удаленные с Google Play и App Store приложения

IT-эксперт Лопатин: удаленные с Google Play приложения можно скачать с RuStore
PawelKacperek/Shutterstock/FOTODOM

Самый простой и безопасный путь поставить удаленные из Google Play и App Store приложения на новое устройство — скачать их через магазин RuStore, однако этот вариант подходит только для устройств на Android, сообщил в беседе с РИАМО IT-специалист Артем Лопатин. Также, по его словам, можно установить APK-файл напрямую.

«Практически каждый российский сервис выкладывает установочный файл своего приложения на собственном официальном сайте. Заходите на сайт необходимого сервиса именно из браузера, находите раздел «загрузки», скачиваете APK и устанавливаете. Ключевое правило безопасности: скачивайте файлы только с официального сайта организации», — пояснил эксперт.

При этом он обратил внимание, что приложения, поставленные вручную через APK, сами не обновляются, поэтому необходимо периодически заходить на сайт и скачивать свежую версию.

Накануне из магазина приложений Google Play исчезли мессенджер «Макс», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также другие сервисы экосистемы VK. В компании подтвердили удаление и заявили, что приложения продолжают работать без ограничений, а установить их можно через альтернативные магазины. Как отреагировали власти, где можно скачать программы и что посоветовала пресс-служба VK — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МВД назвали главные ошибки пользователей, которые ведут к взлому аккаунтов.

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