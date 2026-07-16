В России проходят испытания нового лазерного комплекса против дронов

В России проходят испытания новейшего лазерного комплекса «Перун», предназначенного для борьбы с беспилотными летательными аппаратами различных типов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель научно-производственного центра «Сварог».

По данным разработчиков, комплекс предназначен для защиты стационарных объектов, включая предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, транспортную и другую критически важную инфраструктуру, в том числе порты. При этом «Перун» может использоваться и в составе мобильных групп.

В центре сообщили, что система способна обеспечивать до 15 минут непрерывного лазерного излучения при работе от аккумуляторной батареи, а время боевого дежурства достигает пяти часов. Дальность поражения целей составляет до пяти километров. Разработчики также отметили, что стоимость одного применения — 10 секунд непрерывного лазерного воздействия — оценивается примерно в 205 рублей.

В стационарной версии комплекс размещается в морском 20-футовом контейнере, а мобильная модификация устанавливается на шасси грузоподъемностью до пяти тонн. В состав системы входят двухосевая турель, модуль управления, камеры обнаружения и наведения, тепловизор, а также система технического зрения с элементами искусственного интеллекта. Для распознавания, классификации и сопровождения целей используются нейросетевые и аналитические методы обработки данных.

Как добавили в центре, во время натурных испытаний «Перун» показал высокую эффективность при устранении беспилотников различных типов, включая FPV-дронов и аппаратов самолетного типа. Лазерное воздействие позволяет выводить из строя камеры, аккумуляторы, электродвигатели, винты и крылья беспилотников.

Ранее Ростех развернул системы «Зубр» для защиты объектов ТЭК от дронов.