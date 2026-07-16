Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В России проходят испытания нового лазерного комплекса против дронов

ТАСС: новый лазерный комплекс «Перун» испытали против беспилотников
Станислав Красильников/РИА Новости

В России проходят испытания новейшего лазерного комплекса «Перун», предназначенного для борьбы с беспилотными летательными аппаратами различных типов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель научно-производственного центра «Сварог».

По данным разработчиков, комплекс предназначен для защиты стационарных объектов, включая предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, транспортную и другую критически важную инфраструктуру, в том числе порты. При этом «Перун» может использоваться и в составе мобильных групп.

В центре сообщили, что система способна обеспечивать до 15 минут непрерывного лазерного излучения при работе от аккумуляторной батареи, а время боевого дежурства достигает пяти часов. Дальность поражения целей составляет до пяти километров. Разработчики также отметили, что стоимость одного применения — 10 секунд непрерывного лазерного воздействия — оценивается примерно в 205 рублей.

В стационарной версии комплекс размещается в морском 20-футовом контейнере, а мобильная модификация устанавливается на шасси грузоподъемностью до пяти тонн. В состав системы входят двухосевая турель, модуль управления, камеры обнаружения и наведения, тепловизор, а также система технического зрения с элементами искусственного интеллекта. Для распознавания, классификации и сопровождения целей используются нейросетевые и аналитические методы обработки данных.

Как добавили в центре, во время натурных испытаний «Перун» показал высокую эффективность при устранении беспилотников различных типов, включая FPV-дронов и аппаратов самолетного типа. Лазерное воздействие позволяет выводить из строя камеры, аккумуляторы, электродвигатели, винты и крылья беспилотников.

Ранее Ростех развернул системы «Зубр» для защиты объектов ТЭК от дронов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!