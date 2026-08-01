Россия не перечислит взнос в ОЭСР, деньги отправят в Таджикистан

«РИА Новости»: Россия в 2026 году откажется от взносов в ОЭСР

Россия не будет перечислять очередной ежегодный платеж в бюджет Агентства по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства.

«Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласованное с Минфином, МИД России и Минэкономразвития, не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос в размере 61313,4 тыс. руб.», — указывается в распоряжении.

Из документа следует, что заложенные в бюджете деньги направят на дополнительные меры по реабилитации районов Таджикистана, которые подверглись воздействию урановых производств.

В июне сообщалось, что Россия выделит денежные средства на борьбу с наркопреступностью в Таджикистане. Агентство по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана (АКН) и МВД России заключили новое трехлетнее соглашение о совместном противодействии незаконному обороту наркотиков, в рамках которой РФ выделит соседней республике более 400 млн руб.

Ранее полиция обнаружила 134 кг марихуаны в фуре по дороге в Дагестан.