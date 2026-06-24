В российском регионе остановили фуру со 130-килограммовой партией наркотиков

Полиция обнаружила 134 килограмма марихуаны в фуре по дороге в Дагестан

В Дагестане полицейские обнаружили в грузовом автомобиле 134 килограмма марихуаны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Как уточняется, машину остановили на 333-м километре федеральной трассы Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала. Запрещенные вещества нашли в тайнике, оборудованном в передней части кузова. Возбуждено уголовное дело.

В начале июня в Ижевске беременную и ее знакомого задержали за распространение наркотиков. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, 27-летнего мужчину и его 42-летнюю знакомую задержали на улице Тимирязева. В сумке у последней сотрудники правоохранительных органов обнаружили пакеты со свертками.

Выяснилось, что женщина находится на девятом месяце беременности и ранее уже отбывала наказание за подобные преступления.

Как установили полицейские, пара забрала оптовую партию запрещенных веществ в лесу и хотела продавать в Ижевске. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков.

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