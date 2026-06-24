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Общество

Россия выделит более 400 млн рублей на борьбу с наркопреступностью в Таджикистане

РФ и Таджикистан подписали соглашение о программе помощи в борьбе с наркопреступностью
Telegram-канал Посольство России в Таджикистане

Агентство по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана (АКН) и МВД России заключили новое трехлетнее соглашение о совместном противодействии незаконному обороту наркотиков, в рамках которой Россия выделит соседней республике более 400 млн рублей. Об этом сообщает посольства РФ в Таджикистане.

Соглашение предусматривает укрепление материально-технической базы и расширение организационных возможностей таджикского ведомства по борьбе с наркотиками и совершенствование механизмов противодействия наркопреступности.

Документ подписали министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и директор АКН Зафар Самад, в церемонии, которая прошла в дистанционном формате, принял участие чрезвычайный и полномочный посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев.

Согласно документу, на реализацию программы Россия выделит республике более 413 млн рублей.

Прошлая программа сотрудничества МВД России и АКН Таджикистана действовала в 2023–2025 годах, на ее реализацию Россия направила более 250 млн рублей.

Ранее полиция обнаружила 134 килограмма марихуаны в фуре по дороге в Дагестан.

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