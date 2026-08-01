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Общество

Осужденный бывший бизнес-партнер по делу марафонов дал показания на Лерчек

Свидетель обвинения Роман Вишняк дал показания против блогера Лерчек в суде
Shutterstock

Гагаринский районный суд Москвы допросил свидетеля обвинения Романа Вишняка по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (она же ― Лерчек), обвиняемой в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей фитнес-марафонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Суд проходит в закрытом режиме. По словам собеседника агентства, свидетель обвинения дал показания против Лерчек по видеосвязи из исправительной колонии, где отбывает наказание. Вишняк был осужден на два года и шесть месяцев лишения свободы. Другие подробности его показаний не раскрываются в связи с закрытым характером судебного процесса.

В 2024 году Валерию Чекалину, Артёма Чекалина, а также их партнера Романа Вишняка обвинили в выводе 251 млн руб. в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 10 апреля 2026 года прокурор в прениях сторон запросил экс-супруге блогера наказание в виде 7,5 лет колонии со штрафом 196 млн рублей.

Уголовное дело Валерии Чекалиной было приостановлено из-за ее болезни. Лерчек грозит наказание за вывод денег, заработанных на фитнес-марафонах, через Дубай. Ее экс-супруга, Артём Чекалин, был приговорен к 7 годам колонии общего режима в апреле.

Ранее Лерчек обратилась с просьбой не назначать ей миллиардный штраф.

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