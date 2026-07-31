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Общество

В Севастополе объявлена воздушная тревога

Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере «Макс».

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

До этого Развожаев сообщал об отражении атаки беспилотников на Севастополь. По его словам, средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили два беспилотника в районе Фиолента и Северной стороны. Он призывал жителей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

24 июля в Севастополе во время атаки Вооруженных сил Украины пострадали три человека. Губернатор города уточнил, что в момент удара жители находились на улице. В итоге мужчин 38 и 42 лет ранило осколками в ноги, а 85-летняя женщина сама обратилась в больницу из-за травмы кисти.

По словам Развожаева, от падения обломков сбитых дронов «не застрахован никто, если вы находитесь на улице». Он призывал жителей города как можно скорее укрываться в безопасных местах, как только они слышат сигнал тревоги.

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