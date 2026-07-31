В Волгограде после налета БПЛА загорелся склад Wildberries

Пожар произошел на логистическом объекте Wildberries в Волгограде после атаки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пожарные ликвидируют возгорание.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — отмечается в сообщении.

В ночь на 31 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Волгоград беспилотниками. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате массированного налета БПЛА повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частное домовладение в Красноармейском районе.

Атака дронов привела к пожару на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, отметил глава региона. Кроме того, загорелись складские помещения в Дзержинском районе. Пострадали пять человек.

В ночь на 30 июля беспилотники ВСУ атаковали склады Wildberries в Пензе и Сарапуле (Удмуртская республика). Позже пресс-служба компании сообщила, что на логистических объектах продолжаются работы по локализации пожара. В Сарапуле никто не пострадал. В Пензе одному пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице региона, еще несколько человек получили ушибы и ссадины и были отпущены домой.

Ранее губернатор Ленобласти пообещал поддержать бизнес после атаки дронов на Wildberries.