В одном из штатов Венесуэлы после землетрясения пропали более 1000 человек

В штате Ла-Гуайра в Венесуэле 1338 человек пропали после землетрясения

В венесуэльском штате Ла-Гуайра, который больше всего пострадал от землетрясения 24 июня, 1338 жителей числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил губернатор штата Хосе Алехандро Теран в интервью радиостанции Унион Радио.

Губернатор уточнил, что данные были получены на основе Единого реестра жилья, который охватывает 95 080 человек, а также обращений от местных жителей.

По словам Терана, землетрясение затронуло 8,55% территории штата, в результате чего были разрушены 180 зданий, а 750 получили повреждения. Временно размещенные в лагерях около 20 тысяч человек обеспечиваются трехразовым питанием, медицинской помощью и психосоциальной поддержкой.

Землетрясение произошло вечером 24 июня и сопровождалось двумя сериями подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом около 40 секунд. После основного удара зафиксировано более 1 500 афтершоков.

По последним данным, в результате стихии не выжили 5 546 человек, еще 16 740 получили травмы. Полностью разрушены 190 зданий, а 856 получили серьезные повреждения. В ходе поисково-спасательных работ удалось спасти 6 462 человека. Помощь была оказана 128 324 семьям, а 23 811 человек размещены в 107 временных лагерях.

Ранее в Венесуэле выразили благодарность специалистам Роспотребнадзора.