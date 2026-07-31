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Общество

Жителям новых регионов подняли выплаты за утрату имущества

Правительство увеличило размер выплаты в связи с утратой имущества в новых регионах РФ
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Кабинет министров РФ увеличил до 110 тысяч рублей выплату при потере имущества первой необходимости в результате боевых действий на жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Российское правительство внесло в порядок предоставления федеральных субсидий новые регионы, направленные на поддержку граждан, чья недвижимость или имущество были повреждены или утрачены в результате боевых действий. До изменений сумма выплаты при повреждении или потере имущества первой необходимости составляла 100 тысяч рублей.

Также был увеличен размер выплаты за частично утраченное имущество. Теперь она составит 55 тысяч рублей на человека вместо 50 тысяч рублей.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий действие ряда временных норм по интеграции новых регионов. Документ, в частности, уточняет механизмы обращения с имуществом, в том числе имеющим признаки бесхозного. Такие объекты признаются публичной собственностью субъектов страны или их муниципалитетов.

Ранее в Крыму выступили против деления российских регионов на старые и новые.

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