В Тверской области нашли тело пропавшего доцента философского факультета МГУ

В Тверской области нашли тело заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Владимира Кржевова, пропавшего на озере Селигер. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России на своем сайте.

По данным ведомства, мужчина 1949 года рождения ушел с территории гостиницы в деревне Новые Ельцы Осташковского муниципального округа. По факту пропажи человека было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

«Его тело, без видимых признаков насильственной смерти, обнаружено в лесополосе. Следственными органами продолжается расследование уголовного дела», — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, речь идет о Кржевове. В оперативных службах заявили, что тело доцента обнаружили недалеко от санатория.

О пропаже ученого днем 31 июля сообщил исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев. По его словам, профессор вместе с сыном и внуком отдыхали недалеко от озера. Утром, судя по камерам видеонаблюдения, мужчина вышел из гостиницы с пакетом. Предполагается, что он мог отправиться к озеру или в лес, но в гостиницу так и не вернулся.

В МГУ Кржевов работал с 1989 года. Он читал курсы по социальной философии, философии истории, а также философии права. Ученый известен как кандидат философских наук, а также доцент философского факультета университета.

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