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Общество

Аэропорт Внуково перешел на работу по согласованию

Аэропорт Внуково перевели на прием и выпуск самолетов по согласованию
Shutterstock

Московский аэропорт Внуково осуществляет авиаперевозки по согласованию с соответствующими структурами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в этом районе. Об этом сообщила Росавиация на платформе «Макс».

Кроме того, сообщается, что расписание рейсов может претерпеть изменения.

По данным ведомства, эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

Накануне три российских аэропорта — в Оренбурге, Ижевске и Кировеприостановили прием и отправку самолетов в связи с введением временных ограничений.

Работа аэропортов может быть временно ограничена из-за неблагоприятных метеоусловий или угрозы беспилотников. В частности, в ночь на 31 июля российские средства ПВО ликвидировали над территорией страны 371 украинский беспилотный аппарат.

Ранее сообщалось, что в России проходят испытания нового лазерного комплекса против дронов.

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