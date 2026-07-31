Аэропорт Внуково перешел на работу по согласованию

Аэропорт Внуково перевели на прием и выпуск самолетов по согласованию

Московский аэропорт Внуково осуществляет авиаперевозки по согласованию с соответствующими структурами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в этом районе. Об этом сообщила Росавиация на платформе «Макс».

Кроме того, сообщается, что расписание рейсов может претерпеть изменения.

По данным ведомства, эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

Накануне три российских аэропорта — в Оренбурге, Ижевске и Кирове — приостановили прием и отправку самолетов в связи с введением временных ограничений.

Работа аэропортов может быть временно ограничена из-за неблагоприятных метеоусловий или угрозы беспилотников. В частности, в ночь на 31 июля российские средства ПВО ликвидировали над территорией страны 371 украинский беспилотный аппарат.

Ранее сообщалось, что в России проходят испытания нового лазерного комплекса против дронов.