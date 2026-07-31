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Общество

Пользователи маркетплейса брендовой одежды смогут заходить в кабинет через Сбер ID

Poizon внедрил для российских пользователей авторизацию через Сбер ID
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, совершающие покупки на платформе Poizon («Дэву») получили возможность авторизоваться с помощью Сбер ID в мобильном приложении и на сайте сервиса. Кроме того, интеграция позволяет ускорить оформление заказов, требующих таможенного декларирования, за счет автоматического заполнения необходимых данных, сообщили в Сбере.

Уточняется, что для входа на платформу клиенты Сбера могут выбрать авторизацию через Сбер ID. Как сообщили в компаниях, это сокращает количество действий при первом входе и позволяет быстрее перейти к выбору товаров и оформлению заказа.

При покупке товаров, для которых требуется таможенное декларирование, клиенты Сбера могут воспользоваться функцией автоматического заполнения персональных данных.

Пользователи, не являющиеся клиентами Сбера, также могут воспользоваться входом через Сбер ID. Уточняется, что при первом оформлении заказа им потребуется самостоятельно заполнить необходимые сведения, после чего данные сохранятся в аккаунте и будут использоваться при последующих покупках.

«Наша задача — сделать весь пользовательский путь проще и быстрее, избавить человека от необходимости создавать новые аккаунты и повторно вводить одни и те же сведения. Особенно важно это при покупке товаров из-за рубежа», — отметил директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Иван Кузьмин.

Региональный директор Poizon в России Дмитрий Селихов подчеркнул, что компания уделяет большое внимание локализации сервиса для россиян. По его словам, процесс включает не только адаптацию языка, платежей и логистики, но и совершенствование пользовательского пути.

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