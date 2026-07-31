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Общество

Идущий из России сухогруз заблокировал Босфор

Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки идущего из РФ сухогруза
Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за неполадок с двигателем у судна, которое вышло из российского порта. Об этом сообщает РИА Новости в турецком управлении береговой охраны.

«У груженого 22 тысячами тонн железной руды сухогруза HACI HUSEYIN, следующего из России в турецкий порт Искендерун, вышел из строя двигатель у стамбульского района Канлыджа», — рассказали в ведомстве.

Судно, идущее под флагом Сан-Томе и Принсипи, начало дрейфовать к берегу, поэтому встало на якорь. Рядом с ним находятся буксиры, они готовы оказать сухогрузу помощь, отметили в управлении береговой охраны.

С 18.10 мск транзит судов через Босфор временно приостановлен.

До этого 186 туристов остались без еды и воды на круизном судне в Дунае в Болгарии. Лайнер сел на мель на пересохшей из-за продолжительной жары реке, туристов пришлось эвакуировать.

Ранее «пробка» из 75 судов образовалась в Волго-Каспийском канале.

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