Россиянам рассказали, чем опасно варенье с плесенью

Ни в коем случае нельзя использовать варенье, на котором появилась хоть небольшая плесень — это может нанести серьезный вред здоровью. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Прошлогодние запасы вполне могут обрести вторую жизнь: из них получаются отличные кисели, пышные пироги, ароматные коврижки и аппетитные торты. Особенно удачно варенье проявляет себя в выпечке: попадая в тесто, оно не только дарит насыщенный вкус и яркий аромат, но и помогает добиться приятной текстуры. Например, при сочетании с содой варенье способствует разрыхлению теста — в результате выпечка выходит мягкой, воздушной и очень нежной», — отметил Умнов.

Однако прежде чем пускать старое варенье в дело, стоит внимательно его осмотреть и оценить состояние, посоветовал эксперт. Даже если внешне продукт кажется вполне пригодным, любые тревожные признаки — изменение цвета, странный или кислый привкус, появление налета — должны стать поводом отказаться от его использования. И особенно важно помнить: ни в коем случае нельзя применять варенье, на котором появилась хоть небольшая плесень.

«Дело в том, что плесень — это не просто видимый налет, а целая колония микроскопических грибков. В процессе своей жизнедеятельности они вырабатывают микотоксины — опасные соединения, способные нанести серьезный вред здоровью. Эти токсины действуют как яды: они угнетают работу клеток и могут вызывать тяжелые отравления. Причем опасность в том, что микотоксины проникают глубоко внутрь продукта, а не остаются только на поверхности. Даже если аккуратно срезать плесневелый слой или подвергнуть варенье интенсивной термической обработке (прокипятить или запечь в пироге), токсины все равно могут сохраниться и попасть в организм», — предупредил Умнов.

Любые изменения вкуса или цвета — еще один сигнал тревоги. Они говорят о том, что в варенье, скорее всего, активно размножаются патогенные микроорганизмы: бактерии, дрожжи или другие виды грибков. Употребление такого продукта грозит серьезным пищевым отравлением, которое может сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей и другими неприятными симптомами.

«Отдельного внимания заслуживает варенье из ягод с косточками. В косточках содержатся вещества, из которых со временем образуется синильная кислота — сильный яд. Именно поэтому такое варенье считается безопасным лишь в течение 6–8 месяцев после приготовления. Если срок хранения превышен, продукт категорически нельзя употреблять ни в чистом виде, ни в составе выпечки или других блюд. Что касается варенья без косточек, то при правильном приготовлении и грамотном хранении его можно использовать значительно дольше. Если оно сварено по проверенной рецептуре, разложено в чистые стерилизованные стеклянные банки и плотно закрыто, то в подходящих условиях срок его годности может достигать двух-трех лет. Оптимальная температура хранения — от +1 °C до +15 °C: для этого хорошо подойдут холодильник или прохладный погреб», — отметил Умнов.

При этом важно учитывать и другие факторы. Например, замораживание варенья (хранение при минусовой температуре) может негативно сказаться на его вкусовых качествах — продукт нередко становится менее ароматным, а его консистенция меняется не в лучшую сторону.

«Не любит домашнее варенье и резких перепадов влажности. Если уровень влажности в помещении превышает 75 %, это создает риск коррозии металлических крышек: на них появляется ржавчина, герметичность нарушается, и внутрь банки может проникнуть влажный воздух. Это, в свою очередь, провоцирует образование окиси железа, которая тоже способна испортить продукт», — заключил Умнов.

Ранее врач предупредил о последствиях употребления продуктов с плесенью.