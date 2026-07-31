Выросло число мигрантов, погибших при попытке добраться до Сеуты

El Pais: число погибших при попытке добраться до Сеуты мигрантов возросло до 57

Количество мигрантов, погибших при попытке добраться до испанской Сеуты, достигло 57. Об этом сообщает газета El Pais.

«По меньшей мере 57 человек погибли при попытке попасть в Испанию», — сказано в материале.

Отмечается, число погибших в ближайшие часы может возрасти еще.

Днем 31 июля было известно о 19 жертвах.

Почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мигранты из Марокко попытались взять штурмом еще один испанский город.