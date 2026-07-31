В Молдавии опасаются ухудшения ситуации с нехваткой воды из-за Украины

В Молдавии заявили, что нехватка воды может усугубиться из-за действий Украины

Украина приняла решение уменьшить объём воды в Днестре, который служит главным источником водоснабжения для жителей Молдавии. Об этом заявил молдавский министр окружающей среды Георгий Хаджер, пишет РИА Новости.

По словам министра, в ближайшие две недели Украина снизит сброс воды с гидроэлектростанции «Новоднестровск» до 85 кубических метров в секунду, что на 15 кубометров меньше прежнего показателя. В этот период молдавская сторона будет вести наблюдение за уровнем и расходом воды, чтобы обеспечить работу водозаборных станций.

Хаджер также обратил внимание, что из-за засухи падает уровень воды и в других реках. Если в ближайшее время не будет обильных осадков, ситуация может еще больше обостриться.

По его словам, Украина уже ввела ограничения на использование воды для орошения и прочих нужд. В зависимости от дальнейшего развития событий молдавские власти также рассмотрят возможность введения ограничений на полив и другие виды деятельности, чтобы сохранить водные ресурсы.

Как отмечается, Украина еще в 2016 году заявила о планах построить каскад гидроэлектростанций в верховьях Днестра. На данный момент из шести запланированных станций построены четыре.

Ранее молдавский министр сообщил, что Кишинев может остаться без воды.