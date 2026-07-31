В Англии полиция ищет сбежавшего из больницы мужчину с опасным заболеванием

В Великобритании полиция начала срочные поиски 51-летнего Дина Хескета, который исчез из больницы Royal Preston Hospital в графстве Ланкашир. Правоохранители предупредили граждан не приближаться к мужчине, поскольку у него может быть заразное заболевание, пишет Metro.

Хескет, который также использует имена Тим, Дин или Энтони Гледхилл, в последний раз был замечен во вторник, 28 июля, около 11:16 утра, когда покинул территорию больницы.

Камеры наблюдения зафиксировали мужчину в коридоре медицинского учреждения. На записи он был в синей хирургической маске.

Полиция не раскрыла подробности заболевания, однако заявила, что оно потенциально может передаваться другим людям.

Правоохранители отмечают, что все больше обеспокоены состоянием мужчины и призывают жителей не пытаться самостоятельно остановить его при встрече.

«Если вы увидите Дина, не приближайтесь к нему, так как у него может быть заразное заболевание. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами», — сообщили офицеры.

Ранее кожа женщины почернела во время отпуска из-за опасной болезни.