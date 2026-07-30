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Общество

Кожа женщины почернела во время отпуска из-за опасной болезни

Кожа туристки почернела в отпуске из-за болезни Аддисона
Соцсети

Кожа женщины почернела во время отпуска из-за опасной болезни, пишет LADBible.

Поппи Гай из британского Корнуолла отправилась с семьей на отдых в Малагу, рассчитывая вернуться домой с обычным золотистым загаром. Однако во время отпуска ее кожа стала настолько темной, что родственники начали обращать на это внимание.

Помимо необычной пигментации, женщину мучили постоянная тошнота и рвота, головокружение, одышка и сильная слабость. По ее словам, проблемы начались еще летом 2025 года и постепенно усиливались. Она неоднократно обращалась к врачам, однако симптомы связывали с тревожностью.

После возвращения из Испании женщина решила описать симптомы ChatGPT. Среди возможных причин сервис упомянул болезнь Аддисона — редкое заболевание, при котором надпочечники не производят достаточного количества жизненно важных гормонов. Одним из характерных признаков болезни действительно может быть выраженное потемнение кожи.

Поппи изучила информацию и снова обратилась к врачу, рассказав о подозрении на болезнь Аддисона. Ее направили на обследование, однако спустя неделю женщина потеряла сознание дома.

Поппи экстренно госпитализировали. В больнице у нее диагностировали надпочечниковый криз — опасное для жизни осложнение болезни Аддисона. Анализы впоследствии подтвердили диагноз. По словам женщины, врач сообщил ей, что без своевременной госпитализации последствия могли быть куда более тяжелыми.

Она провела в больнице около двух недель и сейчас принимает постоянную заместительную терапию. Из-за сильной слабости Гай пока пользуется инвалидной коляской и ходунками и проходит восстановление, чтобы снова нормально ходить.

Сама британка признается, что особенно потрясена тем, что в течение примерно года ее симптомы связывали с тревожностью, хотя состояние продолжало ухудшаться.

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