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Общество

Подозреваемый в убийстве россиянки в Сербии, пытался сбежать из страны

РЕН ТВ: в Сербии задержали подозреваемого в убийстве россиянки
Telegram-канал «SHOT»

В убийстве 27-летней россиянки в Белграде подозревается гражданин Турции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчину задержали в аэропорту Белграда, он пытался сбежать из страны. Расчлененное тело 27-летней Людмилы Т. нашли в чемодане на берегу одного из местных каналов.

Девушка пропала 25 июля, в день исчезновения она собиралась пойти в ночной клуб, написала родителям и подруге смс-сообщения, и исчезла. Мать девушки Юлия рассказала, что дочь поехала в Сербию к подругам в гости, сняла апартаменты на неделю, но после ухода в клуб так туда и не вернулась, оставив все вещи. Семья несколько дней пыталась добиться начала официальных поисков.

До этого В Таиланде на месте убийства брата и сестры из Тюмени, на которое указали подозреваемые, полицейские нашли тела еще трех человек. На месте захоронения, указанном подозреваемыми, также были найдены еще три тела, предварительно, это члены одной семьи, которые стали свидетелями убийства молодых россиян.

Ранее россиянина похитили на Бали из-за криптовалюты.

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