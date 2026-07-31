Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Парализованный мужчина создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли

Парализованный китаец создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли
Sina

В Китае мужчина по имени Ван Нин разработал инвалидную коляску, которой можно управлять силой мысли, пишет South China Morning Post.

Проблемы со здоровьем у Вана начались в 2020 году, когда врачи обнаружили у него 13-сантиметровую опухоль спинного мозга. После двух операций он дважды перенес полный паралич тела. В самый тяжелый период мужчина мог двигать только глазами и постоянно испытывал сильную боль.

Благодаря длительной реабилитации и поддержке жены Вану удалось частично восстановить способность стоять и ходить. Однако пережитый опыт заставил его задуматься о людях, которые навсегда остаются ограниченными в движении.

Не имея образования в сфере программирования или инженерии, Ван начал самостоятельно изучать искусственный интеллект и технологии интерфейса «мозг — компьютер». Он осваивал программирование, работу с электроникой и 3D-печать через книги и онлайн-курсы.

Первые версии устройства сталкивались с задержками и ошибками, однако после доработки Нину удалось повысить точность управления коляской. Система позволяет пользователю отдавать команды без использования рук и постепенно превратилась в более широкую технологическую платформу.

Позже разработку представили на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Сейчас технология также позволяет управлять другими устройствами — например, освещением, камерами и кондиционерами.

Помимо коляски, Ван создал навигационное приложение для людей с ограниченной мобильностью и инструменты для реабилитации. По словам разработчика, главная цель его работы — не только создание новых технологий, а помощь людям, которые пытаются восстановиться после тяжелых травм и заболеваний.

Ранее в Китае создали «суперклей», помогающий при переломах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!