Парализованный мужчина создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли

В Китае мужчина по имени Ван Нин разработал инвалидную коляску, которой можно управлять силой мысли, пишет South China Morning Post.

Проблемы со здоровьем у Вана начались в 2020 году, когда врачи обнаружили у него 13-сантиметровую опухоль спинного мозга. После двух операций он дважды перенес полный паралич тела. В самый тяжелый период мужчина мог двигать только глазами и постоянно испытывал сильную боль.

Благодаря длительной реабилитации и поддержке жены Вану удалось частично восстановить способность стоять и ходить. Однако пережитый опыт заставил его задуматься о людях, которые навсегда остаются ограниченными в движении.

Не имея образования в сфере программирования или инженерии, Ван начал самостоятельно изучать искусственный интеллект и технологии интерфейса «мозг — компьютер». Он осваивал программирование, работу с электроникой и 3D-печать через книги и онлайн-курсы.

Первые версии устройства сталкивались с задержками и ошибками, однако после доработки Нину удалось повысить точность управления коляской. Система позволяет пользователю отдавать команды без использования рук и постепенно превратилась в более широкую технологическую платформу.

Позже разработку представили на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Сейчас технология также позволяет управлять другими устройствами — например, освещением, камерами и кондиционерами.

Помимо коляски, Ван создал навигационное приложение для людей с ограниченной мобильностью и инструменты для реабилитации. По словам разработчика, главная цель его работы — не только создание новых технологий, а помощь людям, которые пытаются восстановиться после тяжелых травм и заболеваний.

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