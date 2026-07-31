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Общество

Суд передал государству более 100 объектов недвижимости «Свидетелей Иеговы»

Суд изъял у «Свидетелей Иеговы» 123 объекта недвижимости в пользу государства
Shutterstock

Кузьминский районный суд Москвы передал государству 123 объекта недвижимости иностранной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что суд рассмотрел иск о признании недействительной сделки-договора пожертвования, которая была заключена между организацией «Свидетели Иеговы Тольятти» и религиозной общиной «Свидетели Иеговы в Швеции». Согласно документам, община владела на территории России 63 объектами жилой и коммерческой недвижимости, чья общая площадь составила более 11 тысяч квадратных метров, а также 60 земельными участками общей площадью 5,6 гектара.

«Суд исковые требования удовлетворил», — говорится в сообщении.

8 июля приставы Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) обратили в доход государства имущество бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова. По данным ФССП, в госсобственность перешли два участка в Ростове-на-Дону и Вологде, принадлежавших экс-судье, 18 участков, оформленных на его сына, и 77 земельных участков и помещений, оформленных на аффилированного предпринимателя.

Ранее в Ленобласти пресекли деятельность тоталитарной секты с сотнями последователей.

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