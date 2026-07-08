У экс-главы Совета судей Момотова изъяли почти 100 объектов недвижимости

Приставы Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) обратили в доход государства имущество бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФССП.

В ведомстве рассказали, что изъятые объекты находятся в Краснодаре, Воронеже, Москве, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и Вологде. По данным ФССП, в госсобственность перешли два участка в Ростове-на-Дону и Вологде, принадлежавших экс-судье, 18 участков, оформленных на его сына, и 77 земельных участков и помещений, оформленных на аффилированного предпринимателя.

В октябре 2025 года Останкинский районный суд Москвы, удовлетворив иск Генпрокуратуры, постановил конфисковать в доход государства активы Момотова и ряда связанных с ним лиц, признав их полученными коррупционным путем. По данным надзорного ведомства, Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с организованной преступной группировкой «Покровские».

Утверждается, что экс-судья совместно со своим компаньоном Андреем Марченко легализовали объекты недвижимости, возведенные с нарушением законодательства, под будущие гостиницы в разных регионах страны, их общая стоимость составляет порядка 9 млрд рублей. Кроме того, Момотов и Марченко якобы уклонялись от уплаты налогов, задолжав государству около 500 млн рублей. Сам экс-судья отрицал свою вину.

Ранее экс-замглавы Росавиации арестовали по делу о мошенничестве.