В Ленобласти пресекли деятельность тоталитарной секты с сотнями последователей

Правоохранительные органы пресекли деятельность секты «Исход» в Ленинградской области и задержали ее лидера — 68-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Валентину Кузнецову, известную среди последователей как Валентина-Изида. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным силовиков, женщина, имеющая ученую степень кандидата химических наук, провозгласила себя «Матерью Мира» и убедила сотни адептов, что является воплощением небесной богини. Основную часть «паствы» составляли пожилые люди.

Как установило следствие, участники секты регулярно перечисляли средства на нужды организации, а также покупали лекции своего лидера.

На территории секты была создана система круглосуточного наблюдения с использованием скрытых камер для слежки за подчиненными, среди которых были украинцы, родственники которых воюют на стороне Вооруженных сил Украины.

В ходе обысков у Валентины-Изиды изъяли более 10 млн рублей наличными и ювелирные изделия. Выяснилось, что Кузнецова проживала отдельно от остальных сектантов, которые выполняли различные хозяйственные работы и фактически были ее прислугой.

Деятельность секты прекращена. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В прошлом году суд Москвы приговорил лидера «Фалунь Дафа» Наталью Миненкову к четырем годам колонии общего режима за организацию деятельности секты. Движение появилось в 1992 году в Китае, вскоре власти КНР запретили его, признав тоталитарной сектой, опасной для здоровья и жизни последователей.

