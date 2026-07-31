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Общество

Владелец Telegram-канала «Труха Украина» не явился в ТЦК по повестке

Владелец Telegram-канала «Труха Украина» Лавриненко не явился по повестке на ВВК
Кадр из видео/YouTube

Владелец крупнейшего украинского Telegram-канала «Труха Украина» Максим Лавриненко предпринимает попытки уклониться от мобилизации, имея на руках повестку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По информации источника, в начале июня сотрудники территориальных центров комплектования ТЦК, аналог военкомата на Украине во Львове задержали Лавриненко, его поставили на учет, однако до сих пор тот не прошел военно-врачебную комиссию.

По словам начальника управления коммуникаций ОК «Запад» Ярослава Мельничука, повестку Лавриненко вручили не во Львове, а в Харькове. Тем не менее и в Харьков по повестке он не явился, отмечает собеседник ТАСС.

В минобороны Украины подтвердили, что Лавриненко остановили сотрудники ТЦК, чтобы проверить документы, а затем его задержали ввиду отсутствия оснований для получения отсрочки от мобилизации.

В июне Лавриненко заявил о задержании сотрудниками ТЦК. Он связал произошедшее с публикациями, направленными против министра обороны Украины Михаила Федорова.

Владелец Telegram-канала утверждал, что в течение последнего месяца занимался расследованием коррупции в военной сфере. По словам Лавриненко, его материалы могли привести к одному из крупнейших скандалов в оборонном секторе.

Ранее на Украине признали, что люди «защищаются» от ТЦК сами из-за бездействия властей.

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