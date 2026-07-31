Врач объяснил, как правильно принимать витамины, чтобы они усваивались

Врач Самедов: рекламируемые комплексы витаминов «от А до Я» часто бесполезны

Бездумное употребление БАДов часто оборачивается пустой тратой денег или вредом для здоровья. О том, как правильно сочетать микроэлементы и почему поливитамины не работают, «Газете.Ru» рассказал Сабухи Самедов, врач-терапевт, онколог, эксперт телеканала «Доктор».

Даже самые дорогие препараты не принесут пользы, если нарушены механизмы всасывания. Препятствовать этому могут проблемы с желудком и желчеотделением (пониженная кислотность, застой желчи), состояние кишечника и поджелудочной железы (нехватка ферментов, дисбактериоз), а также прием антибиотиков, оральных контрацептивов, стресс и вредные привычки.

«Поливитамины традиционно считаются одними из самых безопасных препаратов. Но после знакомства с их составом, занимающим полстраницы инструкции, стоит задуматься: а хорошо ли усваиваются столько компонентов вместе?» — отмечает Самедов.

Микроэлементы могут работать сообща либо конкурировать за каналы всасывания. Классический пример антагонизма — кальций и железо. Их одновременный прием сводит пользу к нулю.

«Кальций эффективно подавляет всасывание любого типа железа. Именно поэтому крайне нежелательно запивать железосодержащие добавки молоком или сочетать куриную печень со сметаной. Это снижает усвоение железа на 50–60%», — предупреждает терапевт.

Водорастворимые витамины (группа B, витамин C) лучше усваиваются до или после еды со стаканом воды. Их не рекомендуется сочетать с кофеином — танины в кофе и чае связывают полезные вещества.

Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) требуют присутствия жиров в рационе. На безжировых диетах их пить бессмысленно. При этом они конкурируют между собой, снижая эффективность друг друга на 10–50%.

Широко рекламируемые комплексы «от А до Я» часто бесполезны. Во-первых, пить витамины без анализа крови — лотерея. Избыток жирорастворимых форм токсичен. Во-вторых, в одной таблетке кальций и магний мешают железу, а железо снижает всасывание витамина Е. В-третьих, БАДы не компенсируют дефицит сна, несбалансированное питание и хронический стресс.

«Идеальные пары: железо + витамин С, витамин А + витамин Е, кальций + витамин D, магний + витамин B6. Конфликтные сочетания (разделять прием на 2–3 часа): кальций и железо, витамин B12 и витамин С, цинк и медь, железо и витамин Е», — объяснил он

Запивайте капсулы только водой нейтральной температуры. Кофе и чай блокируют железо и витамины группы B. Железо лучше пить натощак, а кальций и магний — после еды (магний — вечером). Прежде чем покупать добавки, сдайте анализы крови.

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