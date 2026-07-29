Врач объяснил, можно ли есть пельмени каждый день

Врач Симаков: магазинные пельмени лучше есть не чаще 1–2 раз в неделю

Пельмени сложно назвать однозначно вредным продуктом. По сути, это сочетание мяса и теста, то есть источник белка и углеводов. Однако при ежедневном употреблении такой рацион может быть вреден, особенно если речь идет о магазинных полуфабрикатах. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-хирург, бариатрический хирург «СМ-Клиника» Александр Симаков.

По словам специалиста, главная проблема заключается в составе большинства готовых пельменей.

«Помимо мяса, они могут содержать большое количество соли, насыщенных жиров, усилителей вкуса и других пищевых добавок. Регулярное употребление таких продуктов увеличивает риск избыточного потребления натрия, что со временем может способствовать повышению артериального давления и задержке жидкости в организме», — отметил Симаков.

Не менее важно, по его словам, учитывать соотношение теста и начинки. Во многих полуфабрикатах теста значительно больше, чем мяса. В результате человек получает много быстроусвояемых углеводов, но относительно мало белка, клетчатки, витаминов и минералов. После такого приема пищи чувство сытости может пройти достаточно быстро, а общая калорийность рациона окажется высокой.

Кроме того, если ежедневно есть только пельмени, организм начинает испытывать дефицит пищевых волокон, которыми богаты овощи, фрукты, зелень и цельнозерновые продукты. Недостаток клетчатки может негативно отражаться на работе кишечника и составе микрофлоры, а также повышать риск запоров.

Отдельного внимания, как подчеркнул врач, заслуживает способ подачи блюда. Многие привыкли есть пельмени со сливочным маслом, сметаной, майонезом или жирными соусами. Это значительно увеличивает калорийность блюда и содержание насыщенных жиров. Более полезным вариантом будет дополнить пельмени большим количеством свежих овощей или овощным салатом, а в качестве соуса использовать натуральный йогурт или небольшое количество нежирной сметаны», — пояснил специалист.

Если речь идет о домашних пельменях, приготовленных из качественного мяса с умеренным количеством соли, их пищевая ценность будет выше. Однако, как подчеркнул специалист, даже в этом случае они не должны полностью вытеснять другие источники белка — рыбу, птицу, бобовые, молочные продукты и яйца.

«Для здорового человека пельмени вполне могут быть частью рациона один-два раза в неделю. Ежедневное употребление не рекомендуется, поскольку такое питание сложно назвать разнообразным и полноценным», — резюмировал Симаков.

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