Россиян предупредили о скрытых угрозах использования нейросетей

Сегодня каждый из нас сталкивается с искусственным интеллектом — когда просим чат-бота написать текст, используем умный поиск или скачиваем приложение с автоматически сгенерированным кодом. Но мало кто задумывается, что за удобством таких технологий скрываются реальные юридические риски, связанные с возможным нарушением авторских прав, рассказал «Газете.Ru» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Согласно статьям 1228 и 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации, автором может быть только человек, который сам создал произведение благодаря своему творческому труду. Искусственный интеллект — даже самый умный — не считается автором. Если вклад пользователя ограничивается постановкой тривиальной задачи (условное «нажатие кнопки»), то полученный результат с высокой вероятностью не будет признан объектом авторского права.

«Однако, если человек осуществляет сложный итеративный процесс — формулирует детализированные запросы (промпты), производит существенную редактуру и творческую доработку результата — такой процесс может быть квалифицирован как творческий вклад, достаточный для возникновения авторства у пользователя. При этом важно понимать, что авторское право возникает с момента создания произведения как результата творческого труда, выраженного в объективной форме. Авторское право не требует регистрации, но защищает произведение от копирования, переработки и использования без согласия автора. Это касается не только художественных текстов, но и рекламных слоганов, описаний товаров, обучающих материалов и даже интерфейсов программ», — объяснил юрист.

Правовая проблема кроется в самом принципе работы нейросетей. Обучаясь на огромных массивах данных, ИИ-системы создают новый контент, анализируя миллионы существующих текстов, изображений и программных кодов. При этом они часто воспроизводят фрагменты материалов, защищённых авторским правом, без указания источников. Например, чат-бот может случайно выдать строчку из песни или отрывок из книги, а сгенерированное изображение — повторить элементы чужой фотографии.

«На практике это означает, что контент, созданный с помощью ИИ, может нарушать чьи-то авторские права. Например, автоматический рерайт чужих текстов с помощью ИИ может привести к неявному копированию оригинальных формулировок, структуры и стиля. Это особенно актуально для маркетинга, блогов, описаний товаров и образовательных материалов. Даже если текст кажется новым, он может содержать узнаваемые элементы, защищенные авторским правом», — отметил эксперт.

В сфере визуального контента ситуация не менее сложная. Изображения, созданные нейросетями, могут быть сгенерированы на основе обучающих выборок, включающих работы художников, фотографов и дизайнеров. Если такие изображения воспроизводят узнаваемые стилистические элементы, композиции или фрагменты оригинальных работ, это может быть расценено как нарушение авторских прав.

«Особенно рискованно использовать такие материалы в коммерческих целях — для сайтов, рекламы или мобильных приложений. По закону ответственность несет не разработчик нейросети, а тот, кто опубликовал и использовал спорный контент. В 2025 году в России вступили в силу новые ГОСТы, которые устанавливают требования к качеству, терминологии, методам оценки, хранению, транспортировке и т. д. (т. е. определяют технические или организационные моменты). И, хотя ГОСТы не регулируют вопросы авторского права и не предусматривают юридическую ответственность, они могут помочь в суде как один из аргументов, так как не признают нейросети авторами, но помогают оценить степень участия человека в создании материала. Это может быть полезно при внутреннем аудите, подготовке к публикации или защите прав в случае спора», — заявил специалист.

Чтобы минимизировать юридические риски, рекомендуется не только документировать процесс создания контента (сохранять запросы, версии и правки), но и применять комплексный подход. Следует отдавать предпочтение ИИ-платформам, использующим лицензированные базы данных и предлагающим пользователям механизмы правовой защиты. На технологическом уровне перспективным направлением является внедрение стандартов атрибуции контента и цифрового водяного знака (например, в рамках международной инициативы C2PA), позволяющих отследить происхождение файла и факт его создания с помощью ИИ. Проверка результатов на уникальность и отсутствие заимствований остается обязательной превентивной мерой, резюмировал он.

