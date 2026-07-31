Москвичей предупредили об опасности воды из родников

Москвичам не рекомендуется пить воду из городских родников. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«Вода из родников на территории города не отличается постоянством состава и качества и не всегда соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответственно не может использоваться населением для питьевых целей», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что пить воду из родников может только в том случае, если объект получил санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного потребления. Однако московским родникам такие документы не выдавались, отметили в ведомстве.

В апреле в Дагестане произошло массовое отравление питьевой водой: за медпомощью обратились более 30 местных жителей. Двумя днями ранее в крупнейшем источнике питьевой воды — роднике Бекенез — обнаружили кишечную палочку. Кроме того, в пострадавших от наводнения районах из-за риска вспышки инфекции начали экстренную вакцинацию людей против вирусного гепатита А. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Самарской области очистили и благоустроили родники.