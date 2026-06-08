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Общество

В Самарской области очистили и благоустроили родники

Самарские предприятия «Роснефти» провели акцию по очистке природных родников
Пресс-служба «Роснефти»

Сотрудники самарской группы предприятий «Роснефти» провели экологическую акцию, в рамках которой они очистили и благоустроили природные родники в регионе, сообщает пресс-служба компании.

Акцию провели в Кинельском районе, в котором проживают представители 43 национальностей.

В рамках акции сотрудники «Самаранефтегаза», Новокуйбышевского НПЗ, Куйбышевского НПЗ и других предприятий благоустроили Святой родник в селе Богдановка и родник Барский.

Участники акции очистили территории от мусора, привели в порядок купели и спуски к воде, а также установили информационные стенды.

Кроме того, в рамках акции провели отбор проб родниковой воды для исследований в лаборатории.

В компании отметили, что для участников акции также провели викторину «Энциклопедия родного края».

 
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