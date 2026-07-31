Видеограф назвал главную ошибку начинающих блогеров

Главная ошибка начинающих блогеров — чрезмерный перфекционизм и попытка довести первый же ролик до идеала. Об этом «Газете.Ru» рассказал видеограф, видеопродюсер, специалист по видеопродакшену и digital-контенту Виталий Лыгин.

По словам эксперта, новички часто неделями настраивают свет, переписывают сценарий и монтируют один материал. В результате процесс затягивается, внимание смещается со смысла на форму, а мотивация падает.

«Когда такое видео после долгих усилий набирает стандартные 100 просмотров, у автора опускаются руки. На старте важнее регулярность и объем публикаций. Опыт и качество приходят исключительно с объемом проделанной работы», — объяснил Лыгин.

На первом месте, по словам эксперта, должна быть подача: зритель удерживается четкой структурой мысли и динамичным повествованием. В ролике не должно быть «воды» — за каждым тезисом должен следовать аргумент.

Важен и звук. Лыгин посоветовал снимать в помещении с мягкой мебелью, шторами или коврами, чтобы убрать эхо, и располагать микрофон ближе к источнику звука. Свет эксперт рекомендовал направлять под углом 45 градусов или использовать естественное освещение у окна.

Среди ошибок, из-за которых зритель пролистывает видео, — несоответствие картинки теме, статичный кадр и низкий энергетический тонус автора. Эксперт посоветовал добавлять микродинамику: приближение камеры, появление текста или смену планов.

«Слабая, монотонная подача считывается зрителем мгновенно. Ролик должен начинаться на пике уверенности и эмоциональной вовлеченности», — заключил Лыгин.

Сделать ролик визуально дороже можно и без профессиональной камеры или большой команды. По словам эксперта, статичный кадр стоит оживлять плавным цифровым приближением на монтаже, а появление текста, графики или смену плана — сопровождать звуковыми эффектами. Также поможет контурный свет: для этого достаточно поставить позади себя настольную лампу или фонарик смартфона, направив свет на волосы и плечи.

Кроме того, перед съемкой Лыгин посоветовал убрать из кадра лишние предметы и оставить два доминирующих цвета. По его словам, особенно выигрышно в коммерческом видео смотрится сочетание теплых тонов на коже автора и холодных оттенков на заднем плане.

Личный архив Виталия Лыгина

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