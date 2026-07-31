Жильцов трех подъездов эвакуировали из обрушившейся пятиэтажки в Саратове

Мэр Молчанов: три подъезда эвакуировали после обрушения в Саратове

Жильцов первых трех подъездов аварийного дома в Саратове эвакуировали после обрушения. Об этом по итогам оперативного совещания сообщил глава города Игорь Молчанов.

По данным властей, в результате ЧП, никто не пострадал. Стена рухнула по всей высоте здания. В октябре 2025 года в этом аварийном доме, обрушилась часть стены. Тогда он был частично расселен.

«Принято оперативное решение о демонтаже поврежденных конструкций пятого и шестого подъездов. До конца дня будет определена стоимость демонтажных работ, после чего будет выделено необходимое финансирование», — написал мэр.

Он добавил, что сейчас настоящее время ведется сбор заявок от жителей для временного размещения.

Обрушение одного из подъездов дома на улице Крымской произошло 31 июля. После этого региональная прокуратура инициировала проверку. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц в части соблюдения требований жилищного законодательства.

Ранее в Новосибирской области обрушился фасад школы.