В Саратове обрушился подъезд

В Саратове на улице Крымской произошло обрушение подъезда. Прокуратура региона проводит проверку, сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что речь идет о расселенном доме.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц в части соблюдения требований жилищного законодательства и обеспечения безопасных условий проживания граждан», — сказано в сообщении.

После при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также на место ЧП выехал прокурор Заводского района города Артем Мурзаков.

30 июня в Челябинске на тротуар рухнула облицовка здания Арбитражного суда. По данным Ura.ru, кусок стены чуть не покалечил стоявшего внизу мужчину. В момент инцидента он разгружал почту. В сообщении отмечалось, что гражданин не пострадал только потому, что не успел подняться на крыльцо. На фоне произошедшего главный вход в здание был временно закрыт из соображений безопасности, попасть внутрь можно было только через боковую дверь.

Ранее в Новосибирской области обрушился фасад школы.