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Общество

В аэропорту Антальи изменят порядок встречи туристов

АТОР: в аэропорту Антальи запретят таблички для встречи организованных туристов
Jan Woitas/DPA/Global Look Press

В международном аэропорту Антальи запретят использовать таблички с названиями и логотипами компаний для встречи организованных туристов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

По данным АТОР, с 00:00 31 июля туристов начнут направлять к специальным стойкам, обозначенным буквами от А до М. Они расположатся в привычной зоне встречи пассажиров. Всего оборудуют 13 стоек, на каждой из которых будут указаны фамилии клиентов девяти турагентств.

«Перед поездкой туристам должны будут сообщить букву нужной стойки. После выхода из зоны прилета пассажир подойдет к ней, найдет свою фамилию, а ожидающий за стойкой представитель компании проводит его к трансферному автомобилю», — говорится в сообщении.

6 июля АТОР сообщил, что турпоток из России на курорты Антальи в июне сократился на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Несмотря на снижение, россияне по-прежнему занимают первое место по доле в зарубежном турпотоке в город: на них приходится 29%, то есть практически каждый третий отдыхающий приезжает в эту турецкую провинцию из РФ, отметили в ассоциации.

Ранее россиянам рассказали, как турецкие мошенники обманывают туристов.

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