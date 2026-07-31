Россиянам объяснили, как за пять минут оценить безопасность пляжа на море

Химик Уткина: туристы научились искать мазут на песке, но забыли о второй опасности

После разлива мазута в Керченском проливе туристы научились искать на песке черные пятна и принюхиваться к воздуху, рассказала «Газете.Ru» Евгения Уткина, кандидат химических наук, декан факультета управления «ТИСБИ». Однако эта привычка закрывает вторую угрозу — бактериальное загрязнение воды бытовыми стоками, которое встречается на курортах чаще нефтяного.

Нефтепродукты и сточная вода имеют разную химию.

«Мазут не растворяется в воде и оседает на дне или прибивается к берегу сгустками. Легкие фракции дают радужную пленку на поверхности. Запах ощутим уже при концентрации в несколько частей на миллион — нос здесь надежнее зрения», — поясняет эксперт.

Бытовые стоки работают иначе. Видимых следов может не быть, вода выглядит прозрачной, но концентрация кишечной палочки и других патогенов превышает норму в разы. Источник — ливневые стоки после дождя, аварии на канализационных сетях в курортных поселках, стоки с судов.

Признаки нефтяного загрязнения: темные липкие пятна на песке, маслянистая пленка с радужным отливом, резкий запах топлива, сгустки у кромки прибоя, предупреждающие таблички и работа спасателей. С бактериальным сложнее — визуальных признаков почти нет. Насторожить должны мутная вода после сильного дождя, близость устья реки или коллектора, жалобы купавшихся на расстройство желудка. Надежный источник — только данные Роспотребнадзора.

«Зеленая вода и запах гнили на Черном море связаны с цветением водорослей, в первую очередь кладофоры. Сама водоросль не токсична, но интенсивное цветение почти всегда указывает на повышенную бактериальную нагрузку», — говорит Уткина.

На Каспийском море добавляется третий фактор — нефтяное загрязнение связано с постоянной добычей на шельфе.

«Проверка одного пляжа на обе угрозы занимает не больше пяти минут: осмотрите песок и гальку на липкие пятна, посмотрите на воду против солнца, принюхайтесь, оцените мутность, узнайте, нет ли рядом устья реки или канализационного выпуска, и сверьтесь с данными Роспотребнадзора именно по этому участку берега», — резюмирует химик.

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