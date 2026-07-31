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Общество

Россиян предупредили, почему скидка 0% в рассрочку — это кредит с подвохом

Юрист Щавелёва: «рассрочка 0%» часто оказывается потребительским кредитом
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Формулировка «рассрочка 0%» воспринимается как выгодная сделка: товар можно получить сейчас, платить постепенно, а переплаты, вроде бы, нет. В беседе с «Газетой.Ru» Полина Щавелёва, юрист, эксперт по корпоративному праву и договорной работе, генеральный директор юридической компании «Веритас Лекс» рассказала, что с юридической точки зрения такая конструкция зачастую представляет собой не рассрочку в смысле ст. 489 Гражданского кодекса РФ, а полноценный потребительский кредит, упакованный в привлекательную маркетинговую оболочку.

По ее словам, потребитель должен четко понимать разницу между ценой при оплате сразу и ценой в «рассрочку». Если эта разница скрыта или не объяснена, налицо нарушение ст. 10 Закона «О защите прав потребителей», а именно отсутствие необходимой и достоверной информации о товаре.

«Например, при оформлении «рассрочки 0 %» цена товара может быть выше, чем при единовременной оплате. Хотя проценты формально не начисляются, покупатель теряет право на скидки, бонусы или акционные цены, что фактически приводит к переплате. Кроме того, правовой режим сделки меняется, если в договоре указан график платежей в пользу кредитной организации, а не порядок оплаты напрямую продавцу. В таком случае отношения регулируются с учетом участия третьей стороны», — поясняет юрист.

Основной подвох в том, что покупателю преподносят информацию: «Вы просто будете платить частями». Но в документах он может подписать кредитный договор, анкету заемщика, согласие на обработку данных, согласие на передачу информации в бюро кредитных историй, подключение страхования, сервисного пакета или платной подписки.

Для юриста это уже совсем другая правовая картина.

«Покупатель становится не просто стороной договора купли-продажи, а заемщиком. При просрочке платежей у него могут возникнуть штрафы, пени, ухудшение кредитной истории, взыскание задолженности. И все это — по сделке, которую человек мог воспринимать как «бесплатную рассрочку от магазина», — подчеркивает юрист.

Отдельная проблема — дополнительные услуги. К таким продуктам часто добавляют страхование, расширенную гарантию, сервисное обслуживание, юридическую или техническую поддержку. Стоимость этих услуг может быть включена в ежемесячный платеж, из-за чего покупатель не всегда сразу понимает, за что именно он платит. Важно помнить: ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 прямо запрещает обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других.

Ранее финансист объяснила, кому надо держаться подальше от карт рассрочки.

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