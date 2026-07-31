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Общество

Ветеринар рассказал, почему нельзя гладить питомцев во время грозы

Ветврач Фроленко: питомцы во время грозы находятся в стрессе, не надо их гладить
MirasArt/Shutterstock/FOTODOM

Во время грозы многие кошки и собаки испытывают сильный стресс, поэтому не стоит слишком активно гладить их и успокаивать. Так вы будете подкреплять реакцию и усиливать тревогу. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.

Питомцев пугают громкие раскаты грома, вспышки света, вибрации и резкие перепады атмосферного давления. Реакция хозяина может только усилить и закрепить стресс.

«Если человек сам начинает тревожиться, бегать за питомцем и постоянно гладить его будто в панике, животное воспринимает это как подтверждение реальной опасности», – отметила ветврач.

Вместо этого ведите себя как ни в чем не бывало, спокойно поглаживайте и ласково разговаривайте с питомцем. Не удерживайте его насильно, пусть прячется, если хочет. Чтобы сделать обстановку более безопасной, закройте окна и шторы, включите тихий фоновый шум.

«Лучшее, что может сделать владелец – показать своим поведением, что ничего опасного не происходит», – сказала Елена Фроленко.

В тяжелых случаях питомцы могут отказываться от еды, подолгу не выходить из укрытия и даже проявлять агрессию. Тогда стоит проконсультироваться с ветеринаром и зоопсихологом, чтобы облегчить состояние питомца.

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