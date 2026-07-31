Россиянам рассказали, как правильно сушить зонт

Чтобы зонт долго служил и не подвел в дождливый день, важно правильно его сушить. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила доцент кафедры профессионального и технологического образования Государственного университета просвещения Елена Ершова.

«Существует понятный и надежный способ сушки зонта. Сначала стряхните воду. Прежде чем зайти в дом, несколько раз плавно откройте и закройте зонт — так с купола слетит большая часть капель. Это первый и очень важный шаг, потому что, чем меньше воды попадет внутрь механизма, тем ниже риск коррозии. Раскройте зонт дома и дайте воде стечь. Поставьте раскрытый зонт в месте, где вода сможет свободно капать вниз (например, над поддоном, ванной или на прорезиненном коврике). Держите его раскрытым, пока не перестанут падать капли. При этом не ставьте зонт рядом с батареей, обогревателем или под прямой поток горячего воздуха, так как резкий перепад температур и сильный нагрев могут испортить ткань и ослабить крепления», — рассказала Ершова.

Эксперт рекомендовала не досушивать зонт в раскрытом виде. По ее словам, ткань при долгом натяжении растягивается, она будет мешать свободному ходу деталей, в связи с чем со временем механизм зонта разболтается, и за короткий период времени носки зонт станет некрасивым, обвисшим и дряблым.

«Досушивать зонт лучше в полураскрытом состоянии. Когда вода перестала капать и купол стал просто влажным, аккуратно закройте зонт, но не стягивайте и не застегивайте его плотно. Оставьте купол свободным — так ткань не будет деформироваться, а детали останутся в свободном положении. Подвесьте зонт на крючок, не прижимая к стенам и другим вещам, это важно, чтобы воздух свободно продувал купол со всех сторон. Лучше всего подойдет проветриваемый коридор или прихожая. Если вы хотите, чтобы зонт прослужил дольше, то следите за состоянием металлических деталей. Спицы, винты и соединения — самые уязвимые места», — обратила внимание Ершова.

Даже на качественных зонтах со временем появляются микроцарапины, и именно в этих местах быстрее всего возникает ржавчина при длительном контакте с влагой. Поэтому прежде чем сложить зонт окончательно и убрать в чехол, эксперт посоветовала убедиться, что он полностью высох.

«Остаточная влага внутри сложенного купола — главная причина появления неприятного запаха и плесени на ткани, а также коррозии металла и ржавых пятен на ткани, — заключила Ершова.

Ранее сообщалось, что в МФТИ создали умный зонт для защиты от солнца на пляже.