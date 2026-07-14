В МФТИ создали умный зонт для защиты от солнца на пляже

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживать положение солнца и обеспечивать неподвижную тень на протяжении всего светового дня. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

Ежегодно миллионы отдыхающих на пляжах сталкиваются с одной и той же сезонной проблемой: через каждые полчаса приходится вставать, чтобы передвинуть шезлонг вслед за уходящей тенью, либо ждать, пока это сделает персонал. Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) нашли технологическое решение этому бытовому неудобству, разработав прототип «умного зонта», который самостоятельно отслеживает движение солнца. Для владельцев отелей и курортов это снизит расходы и повысит привлекательность инфраструктуры.

Высота конструкции составляет 3 метра, а площадь купола и область затенения — 2 на 2 метра. Точность движения — до 2 градусов. Этого удалось добиться благодаря трем сервоприводам, отвечающим за азимутальный угол, зенитный угол и ориентацию самого купола.

Устройство оснащено оптическим датчиком, установленным на куполе. Сенсор фиксирует максимальную интенсивность солнечного излучения и передает сигнал механизму поворота, что позволяет зонту самостоятельно изменять угол наклона без участия человека.

Проект уже получил грантовую поддержку Фонда содействия инновациям в размере 1 млн рублей. В настоящее время «умный зонт» находится на стадии создания минимально жизнеспособного продукта (MVP). Запуск пилотной версии устройства запланирован на текущий курортный сезон в Москве. Дальнейшее масштабирование проекта будет зависеть от результатов полевых испытаний и спроса со стороны индустрии гостеприимства.

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