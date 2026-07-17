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Врач предупредила о главной ошибке при попадании воды в ухо

Врач Голонова: попавшую в ухо воду нельзя пытаться «высушить» ватной палочкой
Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего жидкость из уха выливается сама, но иногда заложенность не проходит. О том, когда это становится сигналом обратиться к врачу, рассказала «Газете.Ru» Юлия Голонова — врач-оториноларинголог, эксперт телеканала «Доктор».

Вода из уха обычно выливается самостоятельно благодаря водоотталкивающим свойствам ушной серы.

«Достаточно наклонить ухо в одноименную сторону и оттянуть ушную раковину книзу и кнаружи — слуховой проход выпрямляется», — объясняет Голонова. Можно слегка потрясти головой или попрыгать на одной ноге. Ушная сера активно выталкивает воду, не давая ей задержаться.

Если заложенность не проходит, самая распространенная, но вредная ошибка — попытка высушить ухо ватными палочками.

«Это категорически противопоказано! — предупреждает врач. — Любое повреждение намокшего эпителия может вызвать болезненный воспалительный процесс — наружный отит». Кроме того, ватные палочки травмируют кожу и могут протолкнуть серу глубже, формируя плотную пробку.

Если вода не выходит в течение 10–20 минут, вероятная причина — серная пробка. У тех, кто чистит уши палочками, нарушается гидрофобный слой, кожа становится рыхлой, и вода впитывается.

«Сера набухает от воды, полностью перекрывает слуховой проход, и ухо закладывает», — поясняет Голонова.

Важно помнить: слуховой проход замкнут барабанной перепонкой. Если она цела, вода не проникает дальше.

«Но если целостность перепонки нарушена — при травме или хроническом отите, — вода проникает в среднее ухо и вызывает более серьезное воспаление», — уточняет эксперт. Поэтому самостоятельное извлечение воды опасно: можно травмировать перепонку.

Когда нужна помощь врача: если вода не вышла за 15–30 минут или сохраняется несколько часов, а также при боли, припухлости, отделяемом, снижении слуха.

«Ни одни капли в уши не являются универсальными, — предупреждает Голонова. — Они могут быть противопоказаны и привести к ухудшению». Только ЛОР правильно оценит состояние и назначит лечение.

«Не паникуйте, избегайте ватных палочек и не пренебрегайте визитом к врачу, если дискомфорт сохраняется. Бережное отношение к ушам поможет избежать воспалений и сохранить слух», — резюмирует эксперт.

Ранее врач объяснил, что делать, если в ухо залез паук.

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