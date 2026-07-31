«Может не проснуться»: врач предупредил, почему пьяного нельзя просто укладывать спать

После застолья человек перестал отвечать, друзья перенесли его на кровать и решили, что главное — дать выспаться. Это частая история, однако глубокий сон может оказаться угнетением сознания при тяжелом алкогольном отравлении. О том, как отличить опасное состояние и когда нельзя терять ни минуты, «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Сергей Литков.

По словам врача, главная ошибка окружающих — считать, что любой уснувший после алкоголя просто проспится. Спящего человека обычно можно разбудить, он реагирует на голос и прикосновение. При тяжелой интоксикации реакция становится слабой или полностью исчезает.

«Главная ошибка окружающих — считать, что любой уснувший после алкоголя просто проспится. Сон и потеря сознания выглядят похоже только на первый взгляд. Спящего человека обычно можно разбудить, он реагирует на голос и прикосновение. При тяжелой интоксикации реакция становится слабой или полностью исчезает», — объяснил Литков.

Тревожными сигналами, по словам врача, являются невозможность разбудить человека, редкое или нерегулярное дыхание с паузами, повторная рвота, судороги, холодная липкая кожа и синюшность губ. Достаточно одного серьезного симптома, чтобы вызвать экстренную помощь.

«Если человек не открывает глаза, не отвечает на вопросы или его дыхание стало необычным, нельзя проводить домашние эксперименты. Правильное действие — вызвать скорую и оставаться рядом до приезда врачей», — подчеркнул он.

Риск повышается, если вместе с алкоголем принимались снотворные, успокоительные или обезболивающие. Возраст, заболевания сердца, печени и дыхательной системы дополнительно увеличивают вероятность осложнений.

До приезда врачей, по словам Литкова, человека нельзя оставлять одного. Если он без сознания, его следует осторожно повернуть на бок, чтобы снизить риск попадания рвотных масс в дыхательные пути. Нельзя вливать воду, пытаться вызвать рвоту или заставлять ходить. Холодный душ и кофе не ускоряют выведение алкоголя и могут привести к падению или переохлаждению.

«В экстренной ситуации лучше перестраховаться, чем принять угнетение сознания за крепкий сон. Стыд или надежда, что через час станет легче, не должны задерживать обращение за помощью. При алкогольном отравлении счет действительно может идти на минуты», — заключил врач.

Главный ориентир для близких — не количество выпитого, а состояние человека. Если с ним невозможно установить контакт, нарушилось дыхание или появились судороги, речь идет о срочной медицинской помощи.

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