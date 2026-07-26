«Пивное сердце»: россиян предупредили об опасности пива после работы

Ежедневный ритуал пить пиво после работы наносит невидимые удары по организму. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик объяснила, какие невидимые удары наносит ежедневный ритуал «бокал после работы».

«В стандартной банке 0,5 литра около 25 граммов чистого этанола. Ровно столько же содержится в 60 миллилитрах водки. Поэтому три-четыре банки за вечер по нагрузке на печень равносильны бутылке крепкого алкоголя», — объяснила она.

Орган не различает источник спирта — гепатоциты одинаково расщепляют этанол до уксусного альдегида, промежуточного токсичного продукта. Именно это соединение и вызывает основные повреждения клеток.

При регулярном поступлении больших объемов жидкости со спиртом растет нагрузка на сердце: сосуды расширяются, объем циркулирующей крови увеличивается, миокард (сердечная мышца) работает на пределе.

У постоянных любителей пенного кардиологи находят так называемое «пивное сердце» — увеличение размеров органа и снижение его сократительной способности. К такому состоянию приводит и сам этанол, и большое количество жидкости, и кобальт, который раньше добавляли в качестве стабилизатора пены.

«Почкам тоже непросто. Им приходится фильтровать литры жидкости, насыщенной алкоголем и углекислотой. На фоне постоянной нагрузки вымываются магний, калий и другие электролиты. Отсюда ночные судороги в ногах, бессонница, перебои в работе сердца», — отметила врач.

В хмеле содержатся фитоэстрогены — растительные аналоги женских половых гормонов. Концентрация их в одном бокале невелика, но при систематическом употреблении соединения накапливаются и начинают влиять на собственный гормональный фон человека.

У мужчин на фоне постоянного потребления постепенно меняется внешний вид: жировая ткань откладывается по «женскому» типу — на бедрах и животе, грудные железы могут увеличиваться. Параллельно подавляется выработка собственного тестостерона.

У женщин избыток эстрогеноподобных соединений повышает риски миомы и эндометриоза (разрастание ткани, похожей на внутренний слой матки, вне ее полости).

«В литре светлого пенного — примерно 400 килокалорий. Без учета соленых снеков, чипсов и сухариков, которые обычно идут к нему в комплекте. Спирт усиливает аппетит и одновременно тормозит выработку гормонов сытости — лептина и пептида YY. После пары банок съедается заметно больше, чем в трезвый вечер», — сказала врач.

Ранее врач объяснила, как пить пиво на шашлыках, чтобы не заработать камни в почках и панкреатит.