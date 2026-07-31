Три тела найдено на месте убийства тюменских брата и сестры в Таиланде

Baza: в Таиланде на месте убийства брата и сестры из Тюмени нашли еще три тела

В Таиланде на месте убийства брата и сестры из Тюмени, на которое указали подозреваемые, полицейские нашли тела еще трех человек, Об этом сообщает Teegram-канал Baza.

Тайская полиция проверила слова задержанных рецидивистов Понга и Тхонга, которые сознались в убийстве 17-летнего Романа и его 22-летней сестры Дианы из Тюмени. На месте захоронения, указанном подозреваемыми, также были найдены еще три тела, предварительно, это члены одной семьи, которые стали свидетелями убийства молодых россиян.

Об исчезновении россиян стало известно 27 июля. Утром 26 июля брат и сестра выехали из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон матери с номера девушки пришло сообщение со словом «Urgent!» («Срочно!»), после чего связь с ними прервалась. В поисковой операции участвовали более 200 человек — сотрудники таиландских правоохранительных органов и соотечественники. По подозрению в убийстве задержаны двое граждан Таиланда 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин, известные как Понг и Тхонг, они признались, что вывезли тела россиян с места трагедии и тайно захоронили их в безлюдном лесу.

Ранее в посольстве России пообещали помощь матери убитых в Таиланде россиян.