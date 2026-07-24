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Наука

Врач рассказала, когда стресс становится болезнью сердца

Врач Юферева: сильный стресс может вызвать синдром разбитого сердца
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

После сильного эмоционального потрясения — смерти близкого человека, развода или даже внезапной радости — сердце может временно потерять способность нормально сокращаться, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры кардиологии Пироговского университета Юлия Юферева.

«Интересный факт: сердце может буквально «сломаться» от эмоций. Существует редкое, но реальное заболевание — синдром Такоцубо, или «синдром разбитого сердца». После сильного эмоционального потрясения — смерти близкого человека, развода или даже внезапной радости — сердце временно теряет способность нормально сокращаться. Симптомы практически неотличимы от инфаркта: боль в груди, одышка, слабость. Однако причиной становится не закупорка сосудов, а мощнейший выброс стрессовых гормонов. Свое название синдром получил благодаря японской ловушке для осьминогов «такоцубо»: на снимках сердце приобретает похожую форму», — объяснила доктор.

Хронический стресс действует сразу по нескольким направлениям: повышает артериальное давление, усиливает воспалительные процессы, увеличивает уровень сахара в крови, нарушает обмен холестерина, ухудшает качество сна и повышает вероятность вредных привычек — переедания, курения и злоупотребления алкоголем.

«Получается замкнутый круг: стресс ухудшает здоровье сердца, а проблемы со здоровьем создают новый стресс. Современные методы нейровизуализации показали удивительную закономерность. У людей с высокой активностью миндалевидного тела — структуры мозга, отвечающей за реакцию страха и тревоги, — чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания. По сути, эмоциональный центр мозга способен запускать цепочку биологических реакций, которая через годы приводит к повреждению сосудов и сердца», — рассказала доктор.

По словам врача, стресс поддается управлению. Причем многие методы оказывают измеримое кардиологическое действие и имеют убедительную доказательную базу. Среди них йога, дыхательная гимнастика, медитация и практики осознанности, прогрессивная мышечная релаксация, когнитивно-поведенческая терапия и здоровый образ жизни.

«Не следует списывать все на стресс, если появляются боли или давление в груди, перебои в работе сердца, одышка, подъемы артериального давления, головокружения или обмороки. Эти симптомы требуют консультации кардиолога, даже если кажется, что причина исключительно эмоциональная», — заключила кардиолог.

Ранее кардиолог объяснила, может ли остановиться сердце при экстремальных прыжках.

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