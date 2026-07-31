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Общество

Екатеринбуржец угрожал детям пистолетом и якобы собирался утопить их в реке

В Екатеринбурге мужчина угрожал пистолетом детям, которые обидели его дочь
Shutterstock

В Екатеринбурге произошел инцидент с участием вооруженного мужчины и группы детей. Об этом стало известно E1.RU.

Конфликт между взрослым и детьми возник вечером 29 июля на улице Белинского и начался с детской ссоры.

По словам очевидцев, одна девочка пожаловалась отцу на сверстников, которые ее обидели, и мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел во двор, схватил четверых мальчиков в возрасте 8-12 лет и под дулом пистолета повел их к реке Исеть. Одному из детей удалось убежать.

Как рассказал юрист, представляющий интересы потерпевших, оказавшись на берегу, мужчина выстроил ребят, начал стрелять в воздух, ударил одного из них и приказал лезть в воду.

«Говорил, что будет их топить. Если кто выплывет — добьет из пистолета. Еще кричал им, что он военный», — добавил он.

В результате никто из несовершеннолетних не пострадал, но в отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее толпа уфимских подростков в балаклавах избила 13-летнего мальчика за комментарий.

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