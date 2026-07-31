Толпа уфимских подростков в балаклавах избила 13-летнего мальчика за комментарий

UFA1.RU: в Уфе толпа подростков в балаклавах избила мальчика за комментарий

В Уфе толпа подростков догнала и избила 13-летнего мальчика. Об этом сообщает UFA1.RU.

Инцидент произошел на улице Правды после конфликта в интернете — мальчик оставил грубую запись под видео 16-летнего автора, и тому это не понравилось. В переписке подростки договорились выяснить отношения при личной встрече.

Автор ролика пришел во двор с толпой знакомых, они стали преследовать мальчика. Его догнали на детской площадке и стали жестоко избивать. При этом у одного из нападавших заметили предмет, похожий на металлическую цепь. Местные жители пытались разогнать потасовку, но безуспешно.

Пострадавшему вызвали скорую, госпитализация ему не потребовалась. Врачи сообщили о травмах в полицию. Двоих несовершеннолетних участников драки забрали в отдел полиции, остальных сейчас ищут. На мать 16-летнего зачинщика составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что подросток жестоко избил мужчину во дворе дома в Петербурге.