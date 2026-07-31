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Общество

В Москве суд арестовал петербуржца на 15 суток за сорванные с клумбы цветы

Житель Петербурга попал под арест за хулиганство на улице в Москве
Global Look Press

Суд в Москве арестовал петербуржца за хулиганство, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ завели в отношении 25-летнего жителя Санкт-Петербурга Артемия Маяковского.

По данным суда, вечером 30 июля Маяковский рвал цветы с клумбы у здания банка на Бутырской улице, приставал к девушкам и прохожим, нецензурно выражался и игнорировал требования сотрудников полиции.

31 июля Останкинский районный суд признал молодого человека виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток.

До этого пьяный костромич устроил стрельбу в баре, попытался сбежать, но заснул. Очевидцы сообщили в полицию, что услышали несколько выстрелов сначала внутри помещения, затем на улице. Полицейские прибыли на место происшествия и нашли дебошира спящим рядом с баром. У него изъяли травматический пистолет. Задержанный не смог объяснить мотивы своего поступка и был заключен под стражу.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, проникшего в чужую квартиру по водосточной трубе.

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